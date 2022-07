Șezlongul, cât e șezlongul? 1.”O sa ne controleze ANAF dupa pozele din vacanțe puse pe facebook și instagram” – o poveste deturnata pentru care trebuie sa-i fim recunoscatori domnului Zelenski, pentru ca eroul planetei ne apara de ruși. Cand a inceput razbelnița, romanii s-au apucat sa scoata bani din banci și in mulți aventurieri de canapea zacea cate un […] The post Șezlongul, cat e șezlongul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a ucis „intre 8 și 10" generali ruși in timpul conflictului in curs de desfașurare din Ucraina, a declarat marți generalul-locotenent Scott Berrier, șeful Agenției de Informații a Apararii din SUA, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Presedintele Republicii Federale Germane, Frank-Walter Steinmeier, efectueaza o vizita in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, in contextul crizei de securitate pe care o traversam in urma invadarii Ucrainei de catre Federatia Rusa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana, Bali, in noiembrie, a declarat vineri presedintele Indoneziei, Joko Widodo, intr-un comunicat, relateaza CNN.

- Razboiul cu Rusia ar putea dura pana la sfarsitul acestui an, a declarat consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici. „Trebuie sa fim pregatiti pentru o poveste lunga", a atenționat Arestovici, potrivit dpa.

- Trupele ruse s-ar putea sa se epuizeze in curand, spune Arestovici, consilierul lui Zelenski. Datorita livrarilor de arme de la partenerii occidentali, Ucraina va avea un avantaj semnificativ fața de Federația Rusa pana la sfarșitul lunii mai sau inceputul lunii iunie. Avantajul Ucrainei fața de Federația…

- Intr-un interviu acordat saptamanalului ceh Respekt , Zelenskaya a sugerat ca un astfel de tratament inuman al ocupanților fața de ucraineni se poate explica doar daca aceștia sunt tratați la fel in țara lor natala - Rusia. Aceasta crede ca Putin, dupa ce a preluat puterea, iși imagineaza ca este ca…

- UPDATE 3 Livrarea de armament greu, precum tancuri, pentru Ucraina nu ar constitui intrarea in razboi impotriva Rusiei, a afirmat ministrul justitiei german Marco Buschmann, informeaza sambata DPA. Membru al liberal-democratilor, Buschmann a declarat pentru publicatia Die Welt ca dreptul international…