”Șezătoare de povești”, la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova La Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova se desfașoara azi, incepand cu ora 18.00, o activitate școlara sub titlul ”Șezatoarea de povești”, unde elevii vor prezenta pagini de viața din vatra satului, din leaganul copilariei bunicilor. Șezatoarea este o ocazie prin care elevii pot sa-și descopere in familie micii artizani, sa depene amintiri despre participarea bunicilor pe vremea cand erau copii la evenimentele de duminica la sat și sa prezinte piese din costumele tradiționale. Cum a aparut ideea Scopul șezatoarei de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova este acela de a cultiva… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

