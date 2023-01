Stiri pe aceeasi tema

Ploile torentiale au provocat moartea a 16 persoane, in ultimele doua saptamani, in cel mai mare oras din Africa de Sud, Johannesburg, a anuntat sambata un oficial, transmite agentia Xinhua.

Un barbat a murit in locuința sa cuprinsa de incendiu, situata intr-un bloc din Craiova, iar 20 de persoane au fost evacuate. Incendiul s-a produs duminica noaptea, din cauza unui scurtcircuit.

Un barbat in varsta de 35 de ani, din Pitești, județul Argeș, a fost reținut dupa ce și-a agresat fosta iubita, in varsta de 29 de ani. O alta femeie, care a sarit in apararea victimei, a fost și ea lovita, noteaza Mediafax.

Rapid București a revenit de la 0-2 și a obținut un punct in partida cu Univ. Craiova din etapa a 18-a a Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat sambata pe stadionul rapidiștilor.

Antrenorul interimar al echipei FCSB, Mihai Pintilii, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa va avea mai multe sanse de calificare in play-off daca va reusi sa se impuna in partida cu FCU Craiova 1948.

Doi tineri de 15 și 16 ani din Craiova au fost prinși pe o strada in timp ce trageau cu mai multe bile asupra unui recipient metalic, cu un pistol de timp airsoft.

O fosta colega din USR a lui Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, spulbera apararea actualului edil al celui mai bogat sector al Bucureștiului, in scandalul momentului.