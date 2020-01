Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 500 de orfani din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj dar si cei 303 batrani de la azilurile din judet vor avea parte de multe surprize din partea DGASPC cat si din partea autoritatilor locale...

- In prag de sarbatori, conducerea DGASPC Gorj și-a propus ca beneficiarii serviciilor subordonate instituției sa se poata bucura de activitațile specifice acestei perioade. Astfel, a fost demarata acțiunea de sacrificare a porcului de Craciun, gazda primului eveniment de acest gen fiind Complexul…

- „Pomana porcului“ va avea loc și in acest an in fiecare centru din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj. De asemenea, la fiecare unitate se va impodobi un brad de Craciun, locațiile fiind decorate corespunzator. In plus, beneficiarii vor primi…

- 180 de dosare de violenta domestica au fost inregistrate de la inceutul anului și pana acum, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Statistica a fost oferita de reprezentantii institutiei, cu prilejul Zilei Internationale pentru eliminarea violentei domestice,…

- Cu o luna inainte de finalul anului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi organizeaza o licitatie pentru realizarea unor lucrari de reparatii la opt centre aflate in subordine. Valoarea totala a contractului este de peste 596.000 de lei. Este vorba de lucrari la…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a sesizat DIICOT cu privire la cazul unor copii de 11 si, respectiv, 13 ani care ar fi fost exploatati prin munca si in stare de malnutritie, au anuntat reprezentantii institutiei. Cazul copiilor a ajuns in atentia opiniei…

- Federația Internaționala a Comunitaților Educative (FICE) Romania și-a deschis recent o filiala și la Suceava, in urma protocolului incheiat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Constituirea filialei FICE Suceava a avut loc la sediul DGASPC Suceava, ...

- Liviu Dragnea a formulat o contestatie in anulare prin care vrea sa scape de condamnarea la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie Digi24.ro. Conform legii, daca cererea se admite s-ar dispune eliberarea lui Liviu Dragnea din penitenciar si rejudecarea…