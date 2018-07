Sexul slab, mereu la putere. BACăuance de 10 (zece) Ele sunt candidatele care au urcat Bacaul pe locul II, dupa București, cu cele mai multe note maxime la examenul de bacalaureat 2018 , din cele 132 inregistrate la nivel național. „Pentru a reuși, este foarte important ca inca de la inceput sa-ți fixezi un obiectiv, sa știi exact ceea ce-ți dorești de la tine. […] Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

