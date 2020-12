Sexismul este încă răspândit la Hollywood în ciuda mişcării #MeToo, potrivit unui sondaj La trei ani dupa ce Hollywoodul a fost zguduit de scandalul #MeToo, in urma caruia zeci de barbati cu functii importante si-au pierdut slujbele, doua treimi dintre femeile participante la un sondaj despre industria de divertisment, dat marti publicitatii, fac in continuare referire la incidente de hartuire sexuala, potrivit Reuters. Sondajul, realizat de Hollywood Commission, a pus de asemenea intrebari despre rasism si a descoperit ca mai putin de jumatate dintre participanti cred ca la Hollywood este apreciata apartenenta la medii diferite si diversitatea punctelor de vedere. Cercetarea realizata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

