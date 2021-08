Campanie de vaccinare drive-through la un mall din municipiul Constanta

Campanie de vaccinare drive through in Constanta in perioada 6 8 august.In perioada 6 8 august, in intervalul orar 12:00 20:00, DSP Constanta organizeaza o campanie de vaccinare Drive Through, cu serul Pfizer Johnson amp; Johnson, care consta in amenajarea a… [citeste mai departe]