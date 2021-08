Directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a MAI, Catalin-Aurel Giulescu, spune ca este posibila revenirea la termenul sex pe carțile electronice de identitate in locul celui de gen, utilizat in proiectul pilot. Chestorul de poliție Catalin-Aurel Giulescu a spus miercuri ca actele de identitate au fost intocmite in conformitate cu dispozițiile unei hotarari de guven. „Implementarea a urmarit indeaproape dispozițiile HG 295 din 2021, care stabilește și aproba normele metodologice de aplicare a legislației privind evidența populației. In anexele acestei hotarari…