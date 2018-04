Prima țara din lume in care sexul oral ar putea fi interzis este…Uganda! Președintele a anunțat ca iși dorește interzicerea acestor acte sexuale pe care le considera deviații, intrucat Dumnezeu a lasat gura…doar pentru mancat! Grija cea mai mare a președintelui ugandez Youweri Museveni este insa ca cetațenii sai sa nu fie…pervertiți de straini! Seful […] The post Sex oral interzis prin lege! Care este prima țara unde se introduce restricția. „Gura este pentru mancat” appeared first on Cancan.ro .