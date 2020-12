Stiri pe aceeasi tema

- Aproape de finele lunii iunie, un barbat a sunat la 112 spunand ca se aud strigate de ajutor din apartamentul vecinului. In casa a fost gasit, ascuns dupa o usa, un alt barbat, de 39 de ani, suspectat ca i a pus o perna pe fata unui barbat, de 84 de ani.Tribunalul Constanta a decis mentinerea in stare…

- Crima anunțata la Procuratura dupa 24 de ore. Totul s-a petrecut in orasul Sacele, județul Brașov. Evenimentul șocant s-a petrecut in weekend, atunci cand o femeie a strazii a fost gasita moarta in scara unui bloc din cartierul sacelean Electroprecizia. Deși, inițial, s-a luat in calcul varianta unui…

- Ancheta in cazul femeii incendiate in judetul Giurgiu, Romania, care a ingrozit o țara intreaga avanseaza. Poliția l-ar fi reținut pe individul care ar fi ucis-o pe tanara, scrie presa romana care citeaza surse din cadrul anchetei.

- TIRASPOL, 7 nov – Sputnik. La Tiraspol s-a finalizat ancheta in dosarului penal impotriva Olgai Bogarciuc, in varsta de 49 de ani. Ea este invinuita de savarșirea unui omor. „In seara zilei de 12 iunie 2020, in timp ce consumau bauturi alcoolice, Bogaciuc și concubinul ei s-au certat. Femeia…

- Amarjeet Sada a devenit cel mai tanar criminal in serie din lume, dupa ce ar fi omorat trei persoane pana la varsta de 8 ani. Prima crima a acestuia a avut loc cand avea 7 ani. Nascut in India, in 1998, Amarjeet a facut parte dintr-o familie extrem de saraca, care ulterior s-a mutat in satul Mushahari,…

- Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) și-a extins ancheta cu privire la apariția unei boli grave in timpul studiului pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de catre compania AstraZeneca și va analiza datele din studiile anterioare ale vaccinurilor similare dezvoltate de aceiași…

- Ancheta cu privire la dubla crima a fraților Filippo și Calogero La Monaca , respectiv 74 și 76 de ani, originari din Canicatti, ale caror cadavre au fost gasite in mediul rural din districtul Deliella pe 14 iunie trecut. Unul semi-carbonizat langa o mașina a luat foc și el, celalalt nu departe, cu…

- Cazul mortii unuia dintre cei mai indragiți actori de la Bollywood si investigatiile care au urmat domina buletinele informative ale televiziunilor din India de luni de zile, impingand adesea in plan secund stirile despre evolutia pandemiei de coronavirus sau cele despre tensiunile de la granita cu…