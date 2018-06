Iata cateva dintre cele mai jenante momente de sex dezvaluite de femeile insarcinate. „Eram in luna a patra de sarcina, iar eu si sotul meu ne prosteam cu un nou lubrifiant pe care il foloseam pe post de ulei de masaj. L-am masat pe sotul meu peste tot si apoi am decis sa-i ofer un sex oral. Am uitat ca lubrifiantul nu eram comestibil si am vomitat imediat peste tot. Chiar si peste barbatul meu" – Lindsey, 31 de ani. „Doream cu disperare sa fac dragoste, asa ca mi-am sunat sotul si i-am spus sa vina acasa la pranz pentru o partida rapida de sex. Insa raspunsul lui a fost,. Asta a fost modul…