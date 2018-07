Stiri pe aceeasi tema

- Operatiune de salvare pe un munte din Statele Unite, unde pilotul unui elicopter a facut o manevra periculoasa, scrie Digi24.ro.Presa americana scrie ca un tanar urcase pe o stanca de unde voia sa se sinucida.

- Antun Palic a plecat de la Dinamo. Nu era fericit cu viața de ”caine” ”FC Dinamo București anunța prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro, incheierea raporturilor contractuale cu mijlocașul croat Antun Palic. Nascut pe 25 iunie 1988, la Zagreb, Antun Palic a jucat pentru echipa din Ștefan…

- Tragedie pe o autostrada din Franta. Un sofer roman de tir, in varsta de 59 de ani, si-a pierdut viata intr-un carambol de proportii in care au fost implicate cinci tiruri.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei Udrea Potrivit presei locale,…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, marti, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph. Presa locala relateaza ca doi politisti si un trecator au fost impuscati…

- Documentul impune instituțiilor din subordinea Ministerului Sanatații restricții in comunicare, dar purtatorul de cuvant al instituției spune ca „este un document prin care, de fapt, ministrul cere sa fie informat in problemele de interes național, pentru o buna comunicare cu mass-media”. Un ordin…

- Mugur Isarescu, aflat de aproape 29 de ani la sefia Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a facut, luni, un anunt care a surprins pe toata lumea. Presa speculeaza, insa, ca decizia de a pleca de la sefia BNR, luata aproape imediat dupa intalnirea cu Dragnea, ar avea in spate motive mult mai importante…

- Coruptia ramane un fenomen raspandit in Romania, iar mita este in continuare o practica obisnuita in sectorul public, se arata in Raportul Departamentului de stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2017. Documentul precizeaza ca politicieni detin media si influenteaza politica…

- Comunitatea muzicala a fost luata prin surprindere vineri ca urmare a anuntului ca Avicii, superstarul DJ-ul suedez, a murit la Oman la varsta de 28 de ani. Cauza oficiala a mortii sale nu a fost facuta publica, dar in ultimii ani producatorul de hit-uri din spatele pieselor precum colaborarea cu Rita…