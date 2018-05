Capricornii sunt firi dominatoare, pasionale si rezistente in dormitor. Sunt romantici si se mandresc cu faptul ca si-au satisfacut partenerul in pat. Le place sa faca sex des, dar sa existe si o conexiune emotionala intre parteneri.

Sex cu un nativ din CAPRICORN. Cum e in pat

Capricornul are un "invelis" rece ca gheata, dar daca ajungi sa-l strapungi vei descoperi un interior fierbinte. Se excita repede, ii place sa fie fericit in dragoste. Are si un defect: lipsa de incredere in fortele proprii, de aceea nu are incredere nici in ceilalti. Foarte greu intri in cercul prietenilor…