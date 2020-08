Sevilla – Roma, capul de afiş al zilei în Liga Europa Liga Europa s-a reluat in aceasta saptamana cu partidele din cadrul optimilor de finala. Situatia actuala din fotbalul mondial practic a obligat-o pe UEFA sa faca unele modificari la nivelul calificarilor. Astfel, in aceasta faza a competitiei, meciurile care nu au apucat sa se dispute inainte de oprirea competitiilor se vor desfasura intr-o singura mansa, pe teren neutru (Inter Milan – Getafe si Sevilla – Roma). Celelalte jocuri, in care s-au disputat partidele tur, au fost programate conform regulii initiale. O singura mansa, duel de care pe care Astazi, incepand cu ora 19:55, pe stadionul Schauinsland-Reisen-Arena… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

