Sevilla - Betis 2-0. „Doar fanii au lipsit” din derby-ul Sevillei, care a marcat revenirea La Liga

Stiri pe aceeasi tema

- La Liga s-a reluat, joi, dupa o pauza de trei luni, iar Sevilla s-a impus cu 2-0, pe teren propriu, in „El Gran Derbi“, impotriva lui Betis. Lucas Ocampos a deschis scorul in minutul 56, din penalty, iar Fernando a stabilit scorul final, printr-o lovitura cu capul, in minutul 62.

- Campionatul spaniol de fotbal s-a reluat cu derby-ul Andaluziei! In primul meci dupa o pauza de mai mult de trei luni legata de pandemie, FC Sevilla a invins acasa cu 2-0 pe concitadina Real Betis.

- Jucatorii din campionatul spaniol nu vor fi avertizați daca se imbrașișeaza dupa goluri, nici daca scuipa pe teren. Loturile convocate la meciurile din La Liga se extind la 23. Spaniolii reiau joi la La Liga, cu derby-ul FC Sevilla - Betis, și anunța o relaxare a masurilor. Nu vor fi fani in tribune,…

- 93 de zile se vor fi scurs intre ultimul meci disputat in La Liga, Eibar - Real Sociedad 1-2, jucat pe 10 martie, inainte de intreruperea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus, și derby-ul Sevilla - Betis, de pe 11 iunie, primul meci de la reluarea competiției spaniole. Așadar, fotbalul din Primera…

- Lionel Messi (32 de ani) nu a activat clauza din contract prin care putea sa plece liber de contract de la Barcelona in aceasta vara. lLa Liga se va relua incepand cu 11 iunie, Sevilla - Betis, de la ora 22.00, potrivit Mediafax.Fanii campioanei Spaniei pot rasufla usurati. Messi nu si-a activat…

- Prima divizie a campionatului de fotbal din Spania va fi reluata pe 11 iunie. Șefii din La Liga au anunțat programul meciurilor primelor doua etape, dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus. Astfel, joi, 11 iunie, se va disputa derby-ul dintre FC Sevilla și Betis.

- Banega, Ocampos, Vazquez și De Jong, toți de la Sevilla, au incalcat regula impusa in timpul starii de alarma. S-au intalnit la masa cu familiile și prietenii. Erau 12 și nu aveau voie mai mulți de 10. Președintele ligii, Javier Tebas, tocmai a anunțat ca spera ca fotbalul spaniol sa reinceapa cu derbyul…

- Meciul dintre Real Betis și Sevilla este unul din cele mai incinse derby-uri din Spania, iar spiritele sunt incinse și in FIFA 20. Cum meciul nu a mai avut loc in weekend, din cauza coronavirusului, fanii s-au reorientat catre mediul online. Și aici a avut loc derby-ul, in FIFA 20, cu doi reprezentanți…