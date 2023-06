Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho a ratat șansa de a scrie istorie, dupa partida dintre AS Roma și Sevilla, din finala Europa League. Tehnicianul lusitan a avut șansa de a caștiga șase trofee europene, din tot atatea finale. AS Roma a fost invinsa la loviturile de departajare de trupa din Spania. Jose Mourinho a avut un…

- Sevilla – AS Roma | Sevilla a castigat Europa League 2023. Echipa din La Liga a invins-o in finala pe AS Roma si a stabilit un record fabulos. A triumfat pentru a 7-a oara in competitie, mai mult decat orice ata echipa. Mai mult decat atat, nu a pierdut nicio finala! Dupa ce a triumfat […] The post…

- Real Madrid a cucerit EuroLiga masculina de baschet pentru a 11-a oara, dupa ce a invins dramatic echipa elena Olympiakos Pireu, scor 79-78, gratie unui cos inscris de Sergio Llull cu trei secunde inainte de final, informeaza AFP.

- Sevilla – AS Roma este finala Europa League 2023. Jose Mourinho o va avea adversara chiar pe specialista competitiei in meciul care se va juca cu trofeul pe masa pe 31 mai, pe Puskas Arena din Budapesta. Jose Mourinho a ajuns intr-o noua finala, a sasea! Anul trecut, „The Special One” a devenit primul…

- Manchester United a fost eliminata din sferturile Europa League de catre Sevilla, in timp ce AS Roma a invins-o dramatic pe Feyenoord. Meciurile serii din Europa League au fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica in „careul de ași” din Europa League.…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- SCM Universitatea Craiova a caștigat pentru prima data in istorie Cupa Romaniei la volei masculin dupa ce au invins-o in finala pe deținatoarea trofeului, CSM Arcada Galați. Duminica seara, oltenii au caștigat finala Cupei Romaniei disputata in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov…

- Ultimul joc de amuleta din acest sezon de America Express a dus tensiunea la cote maxime. In ediția 39 din 19 martie 2023, doua echipe au luptat cot la cot alaturi de noii coechipieri pentru a obține un avantaj extrem de important in urmatoarea cursa.