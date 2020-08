Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla FC a cucerit trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o in finala pe Inter Milano cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, in finala desfasurata la Koln. Sevilla a castigat competitie pentru a sasea oara, ducand mai departe recordul pe care il detinea. Foto: (c) Lars Baron POOL/EPA Diferenta…

- La peste un an de momentul in care a plecat la drum, ediția 2019/20 a Europa League iși va desemna caștigatoarea. Vineri seara, de la ora 22:00, Sevilla și Inter Milano se intalnesc in ultimul act, la Koln. Spaniolii sunt in ultimul act pentru a șasea oara, impunandu-se de fiecare data in precedentele…

- Inter Milano s-a calificat fara probleme in finala Europa League la fotbal, dupa ce a surclasat-o pe Sahtior Donetk cu scorul de 5-0 (1-0), luni seara, la Dusseldorf, in a doua semifinala a competitiei, conform Agerpres.ro.Inter a controlat jocul de la un capat la altul si s-a impus prin golurile marcate…

- Inter Milano nu a avut mila de Sahtior in semifinalele Europa League. Lautaro Martinez si Lukaku au ajuns la 54 de goluri marcate in acest sezon. Ultimele 4 reusite au venit in poarta lui Sahtior. Inter o va intilni in finala Europa League pe Sevilla iar belgianul Lukaku are sansa de a-l egala pe "Fenomenul"…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku, autorul unei duble pentru Inter Milano in partida castigata cu Sahtior Donetk (5-0), luni seara, la Dusseldorf, in semifinalele Europa League, s-a felicitat pentru calificarea in finala, unul din obiectivele clubului in acest sezon, informeaza AFP. "Iata,…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku, autorul unei "duble" pentru Inter Milano, luni seara, in meciul cu Sahtior Donetk (5-0) din semifinalele Europa League la fotbal, s-a apropiat la doua goluri de liderul clasamentului golgheterilor acestei competitii, portughezul Bruno Fernandes (8 goluri), a carui…

- Jesus Navas, 34 de ani, s-a intors la Sevilla pentru a trai iar bucuria de a juca in ultimul act al competiției pe care a caștigat-o deja de doua ori. Roș-albii au 5 trofee! Urmeaza al 6-lea? Sevilla adora Europa League. Aceasta este competiția ei. Din 2006, a caștigat-o de cinci ori, record!, și acum…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia spaniola Getafe cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe teren neutru, la Gelsenkirchen, in optimile de finala ale competitiei. Nerazzurri s-au impus prin golurile marcate de Romelu…