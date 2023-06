Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cum s-a trait pe Olimpico golul marcat de Paulo Dybala in finala Europa League! Stadionul celor de la AS Roma a fost umplut de fanii care s-a descatușat la reușita sud-americanului, din duelul de la Budapesta cu Sevilla. Paulo Dybala a deschis scorul in ultimul act din Europa League, dintre…

- Jose Mourinho a ratat șansa de a scrie istorie, dupa partida dintre AS Roma și Sevilla, din finala Europa League. Tehnicianul lusitan a avut șansa de a caștiga șase trofee europene, din tot atatea finale. AS Roma a fost invinsa la loviturile de departajare de trupa din Spania. Jose Mourinho a avut un…

- Finala Europa League 2023, Sevilla – AS Roma 1-1 (5-2 d.l.d) a fost LIVE TEXT pe AS.ro. Sevilla a castigat, pentru a 7-a oara in istoria clubului, trofeul Europa League. Jose Mourinho, antrenorul celor de la Roma, a ratat sansa de a castiga al 6-lea trofeu european din cariera. Chiar daca a fost condusa…

- Echipa de fotbal FC Sevilla a castigat Liga Europa (Europa League), invingand, in finala disputata pe Puskas Arena din Budapesta, AS Roma, scor 5-2, in urma loviturilor de departajare. Pentru Sevilla este al saptelea triumf in a doua competitie continentala intercluburi, potrivit News.ro.

- Formatiile FC Sevilla si AS Roma s-au calificat, joi seara, in finala Ligii Europa, trecand in semifinale de Juventus Torino, respectiv de Bayer Leverkusen, transmite News.ro. In returul semifinalelor, Roma a remizat cu Leverkusen, iar Sevilla a invins Juventus cu 2-1, dupa prelungiri. Finala se va…

- Sevilla – AS Roma este finala Europa League 2023. Jose Mourinho o va avea adversara chiar pe specialista competitiei in meciul care se va juca cu trofeul pe masa pe 31 mai, pe Puskas Arena din Budapesta. Jose Mourinho a ajuns intr-o noua finala, a sasea! Anul trecut, „The Special One” a devenit primul…

