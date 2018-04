Sevil Shhaideh, inculpata in dosarul Belina. Pana acum avea calitatea de suspect

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA anunta, miercuri, ca Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, are calitatea de inculpat in dosarul Belina, ea fiind acuzata de abuz in serviciu. DNA a extins ancheta si fata de Adrian Gadea, prejudiciul estimat de procurori fiind de peste trei milioane de lei.

- Dupa trei ore de audieri procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul "Belina".

- Procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul "Belina".Procurorii din cadrul Direcției…

- Procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul "Belina". (continua) AGERPRES/(AS - autor: George…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a fost citat astazi din nou la Directia Nationala Anticoruptie. Shhaideh este urmarita penal in celebrul dosar "Belina", pentru acuzatii de abuz in serviciu. La intrarea in sediul DNA, fostul vicepremier a refuzat sa faca declaratii publice, la fel si la iesire. Shhaideh…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a ajuns la DNA. Ea va fi inculpata in dosarul Belina, pentru abuz in serviciu, potrivit informațiilor Digi24. Pana acum, Shhaideh avea calitatea de suspect. Shhaideh este in prezent consilier de stat in cadrul aparatului de ...

- Fostul presedinte al CJ Teleorman Adrian Gadea s-a prezentat miercuri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) din București. La parchetul anticorupție s-a aflat, tot miercuri, și fostul vicepremier, Sevil Shhaideh, actual consilier al prim-ministrului Viorica Dancila.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. UPDATE 9:16 Vicepremierul a declarat ca iși va depune demisia daca devine inculpat La ICCJ, Paul Stanescu a declarat ca este…