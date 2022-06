Severodonețk, situație critică Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram: „Situația de la Severodonețk, unde luptele de strada continua, ramane extrem de dificila sub atacurile aeriene, artileria și focul constant de rachete. Orașul ramane in centrul ofensivei rusești in bazinul minier Donbass, o regiune aflata sub controlul parțial al separatiștilor pro-ruși din 2014,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

