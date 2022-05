Severodonețk, al doilea Mariupol? Daca au incetat atacul asupra Mariupolului, soldații ruși ataca tot mai intens, tot mai feroce, orașul Severodonețk. Nu intamplator am zis de Mariupol. Chiar Volodimir Zelenski, intr-unul dintre discursurile sale, a afirmat ca bombardamentele de la Severodonețk seamana cu cele de la Mariupol. Iar rușii sunt ghidați de zicerea totul sau nimic. Și alți oficiali din estul Ucrainei au afirmat ca bombardamentul rusesc asupra Severodonetk a fost atat de intens, incat nici macar nu se poate evalua numarul victimelor. Despre pagubele din oraș, de asemenea, se crede ca sunt foarte mari și importante. Aceștia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

