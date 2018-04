Seven Sands Dubai- o experiență pentru toate simțurile Dezvoltarea pe care mapamondul a cunoscut-o in domeniul culinar, in ultimii ani, a determinat, in special țarile turistice, sa ridice gastronomia la rang de arta. Și pentru ca mancarea orientala este una dintre cele mai renumite pe plan internațional, Dubaiul nu putea lipsi de pe aceasta harta a gusturilor. Experiența culinara de neuitat la malul marii. Alcatuite din șapte regiuni, Emiratele Arabe Unite variaza ca obiceiuri, cultura, tradiții, dar și din punct de vedere culinar. Situat pe plaja, restaurantul Seven Sands celebreaza tradițiile culinare din toate cele șapte regiuni ale Emiratelor… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Tmwork cu numarul 3 se desfașoara in perioada 16-17 aprilie și are ca tema Networking & Partnershipping (Dezvoltarea de rețele și parteneriate). In cadrul seminariilor, se vor discuta și dezbate subiecte și teme specifice, atat in ceea ce privește modalitațile de dezvoltare…

- SearchNode este unul dintre cele mai performante motoare de cautare inteligenta a produselor în magazinul online care ajuta utilizatorul sa gaseasca aproape instantaneu ceea ce cauta, iar magazinul sa își creasca volumul vânzarilor. SearchNode este prezent pe piețele globale din…

- CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, a numit-o pe Andreea Odovinca in functia de director financiar (CFO) pentru Romania, aceasta urmand sa fie responsabila pentru asigurarea eficientei functiei financiare, a calitatii informatiilor…

- Cu o experiența de peste 20 de ani în susținerea dezvoltarii potențialului echipelor și cu o educație formala în psihologie și administrarea afacerii, cu accent pe dezvoltarea leadershipului și a modelelor de afaceri, George Agafiței se alatura brandului Valoria. George a parcurs…

- Situat pe DN 65 km 8, in zona Aeroportului din Craiova, showroomul Serpico este distribuitor și service autorizat pentru marcile Volkswagen și Volkswagen Autovehicule Comerciale, precum si service autorizat Audi. Dealershipul Serpico este caracterizat prin experienta de peste 15 ani a celor ...

- Dezvoltarea climatului de afaceri, promovarea produselor și producatorilor autohtoni, diversificarea piețelor de export și atragerea investițiilor straine in economie, reprezinta prioritați strategice trasate de Guvernul Republicii Moldova și pentru anul 2018.

- A fost inaugurat Gevora Hotel, cel mai inalt hotel din lume, in Dubai, același oraș in care se afla și precedentul hotel care deținea recordul de inalțime. Gevora are 75 de etaje și o inalțime de 356 de metri, scrie AFP. Noul hotel a depașit in inalțime un alt hotel din Dubai, JW Mariott Marquis, care…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…