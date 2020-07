Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) organizeaza marți, 30 iunie 2020, incepand cu ora 11.00, a treia ediție a evenimentului online "Pulsul Pieței financiare - Iunie". Reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei și ai fondurilor de investiții vor vorbi despre contextul…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) anunța ca este improbabil sa exista un tratament sau un vaccin impotriva coronavirusului in acest an, iar distanțarea și purtarea maștii sunt cele mai bune „arme” in acest moment impotriva virusului.

- Primul medicament fitofarmaceutic, aprobat pentru studiu clinic de Agentia Nationala a Medicamentelor din India pentru COVID-19, va fi testat in 12 centre din India pe 210 pacienti. Rezultatele sunt așteptate in octombrie, dar AQCH si-a aratat eficienta impotriva SARS-Cov-2 in studii in vitro, potrivit…

- Președintele Senatului Universitații „Constantin Brancuși” din Targu Jiu, profesor universitar doctor Adrian Gorun, este incepand de astazi, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știința din Romania. Profesorul universitar doctor Adrian Gorun a fost votat de 98% dintre membri cu drept de vot pentru…

- Tendințe pe piața hoteliera post-COVID19 și ce schimbari apar► Spațiile de lucru/co-working se muta pe termen scurt/mediu in hoteluri care au spații publice generoase pentru distanțare sociala, care au implementat protocoale de curațenie auditate periodic și ofera o gama variata de servicii…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente solicita autoritatilor sa adopte masuri urgente - una dintre acestea fiind asigurarea continuitatii serviciilor de vaccinare in conformitate cu Programul National de Vaccinare si recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii - "pentru…

- Te balonezi și ai dureri abdominale frecvente? Scaunele sunt rare și consistența lor este dura? S-ar putea sa suferi de constipatie. Deși nu este nimic grav, disconfortul iți poate afecta dispoziția zilnica. De ce apare constipația? Apariția constipației este deseori cauzata de o combinație de factori…

- „Deși modesta, coplata se simte in buzunarele romanilor” Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (15 aprilie, ora 08:30) - Realizator: În aceasta perioada prețul unor medicamente a crescut, ca sa nu mai zicem despre cel al unor produse medicale gen maști de protecție sau dezinfectanți.…