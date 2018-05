Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Donald Trump ar trebui sa fie distins cu Premiul Nobel pentru Pace, in contul eforturilor sale vizand ”denuclearizarea” Coreei de Nord, a apreciat luni un reprezentant al presedintiei sud-coreene, citand declaratii ale presedintelui Moon Jae-in la o reuniune ministeriala, relateaza Reuters. Moon Jae-in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus sa-si inchida instalatia de teste atomice in mai si sa invite in aceasta tara izolata experti americani, a anuntat Seulul duminica, in timp ce Donald Trump se arata optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul, relateaza AFP. Aceasta…

- Surprizele legate de Coreea de Nord se țin lanț. La scurt timp dupa ce s-a aflat de vizita lui Mike Pompeo la Phenian, Kim face marele anunț. Coreea de Nord și-a exprimat dorința pentru o „denuclearizare totala” a Peninsulei Coreea și nu impune condiții cum ar fi retragerea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a evocat pentru prima oara, in mod public, intr-o reuniune a partidului la putere, la Phenian, un ”dialog” cu Statele Unite, in contextul pregatirii unui summit istoric cu Donald Trump, relateaza AFP. Locatarul Casei Albe a acceptat luna trecuta organizarea unei intalniri…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni împotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Astfel, 27 de nave, 21 de companii…

- Presedintele american Donald Trump a salutat semnalele de deschidere ale Coreei de Nord asupra unui eventual dialog cu Statele Unite, totodata apeland la prudenta in asteptarea pasilor concreti. Conducatorii celor doua Corei ar trebui sa se intalneasca pentru o intalnire la varf in Zona Demilitarizata…