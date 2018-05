Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In a cerut Natiunilor Unite sa verifice preconizata inchidere a unui centru nord-coreean de teste nucleare, a indicat marti un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP. Moon Jae In a adresat aceasta cerere luni, in cursul unei conversatii telefonice cu…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a promis ca va inchide centrul de teste nucleare din țara in luna mai și ca va permite accesul experților și jurnaliștilor din Coreea de Sud și Statele Unite pentru a observa operațiunea, potrivit administrației prezidențiale de la Seul. Kim a facut acesata declarație…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca a avut o "lunga si foarte buna" conversatie cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae In, care tocmai s-a intalnit cu liderul de la Phenian, si ca lucrurile merg "foarte bine", transmite AFP. Trump a precizat, pe Twitter, ca data si…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit vineri, in cadrul unui summit istoric, ca tarile lor vor lucra impreuna pentru a obtine o denuclearizare "completa" a Peninsulei Coreene. Acordul face parte din declaratia comuna transmisa dupa intrevederea…

- Conditia presedintelui american Donald Trump pentru a se intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este sa nu mai efectueze teste nucleare sau de rachete, a declarat duminica ministrul finantelor SUA, Steve Mnuchin, transmite Reuters."Nu trebuie sa existe nicio confuzie. Presedintele a spus…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Anuntul Phenianului indica faptul ca statul nord-coreean este dispus sa se aseze la masa convorbirilor cu Statele Unite, precizeaza aceeasi sursa, citata de BBC.Acest anunt intervine in contextul in care Generalul Kim Yong-Chol s-a intalnit cu Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, inainte…