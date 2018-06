Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, au emis o declarație comuna dupa intalnirea din Singapore, reafirmand angajamentul Nordului de a "lucra la denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene", precum si la incetarea exercițiilor militare americane sud-coreene și…

- Seulul a indicat luni ca supravegheaza schimbarile intervenite la varful armatei nord-coreene, dupa ce au aparut informatii potrivit carora Phenianul ar fi inlocuit trei ofiteri de cel mai inalt rang inainte de summitul istoric cu SUA, informeaza AFP, preia Agerpres.Potrivit presei, remanierile…

- In timpul declaratiilor lui Pompeo, Pentagonul a anutat ca cei trei prizonieri americani eliberati din Coreea de Nord au plecat din Centrul Medical Walter Reed si s-au reintalnit cu familiile lor.Presedintele americand Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au planificat sa se…

- Un oficial de la Seul a explicat ce ar putea primi Coreea de Nord in schimbul denuclearizarii regimului de la Phenian. „Detaliile vor trebui elaborate la masa negocierilor. Insa, in general, vom vorbi despre un pachet cuprinzator al denuclearizarii in schimbul asigurarii securitații regimului…

- Coreea de Sud a anutat miercuri ca problema privind stationarea trupelor americane pe teritoriul sau nu depinde de niciun viitor tratat pe care il va semna cu Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Surprizele legate de Coreea de Nord se țin lanț. La scurt timp dupa ce s-a aflat de vizita lui Mike Pompeo la Phenian, Kim face marele anunț. Coreea de Nord și-a exprimat dorința pentru o „denuclearizare totala” a Peninsulei Coreea și nu impune condiții cum ar fi retragerea…

- "Armistitiul care dureaza deja de 65 de ani trebuie sa inceteze", a declarat presedintele sud-coreean in fata presei, adaugand ca "trebuie cautata semnarea unui tratat de pace dupa ce a fost proclamat sfarsitul razboiului".Razboiul (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat,…

- Regimul de la Phenian respinge ca sugestiile ca sanctiunile internationale ar fi fortat Coreea de Nord sa revina la masa negocierilor si afirma ca duce o "ofensiva a pacii", potrivit unui comunicat al agentiei oficiale de stiri KCNA, informeaza site-ul postului France 24.