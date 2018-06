Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a amenintat miercuri ca va renunta la intalnirea celor doi lideri daca Washingtonul ii va cere in continuare sa renunte unilateral la arsenalul nuclear.Administratia nord-coreean a afirmat ca presedintele Moon Jae-in intentioneaza sa aiba un rol activ de mediator intre Coreea…

- Coreea de Nord a amenintat cu anularea summitului prevazut luna viitoare intre Kim Jong Un si Donald Trump, daca Washingtonul va continua sa pretinda ca Phenianul sa renunte unilateral la arsenalul sau...

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus sa-si inchida instalatia de teste atomice in mai si sa invite in aceasta tara izolata experti americani, a anuntat Seulul duminica, in timp ce Donald Trump se arata optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul, relateaza AFP. Aceasta…

- Administratia americana a inceput sa discute cu Coreea de Nord pentru a pregati viitorul summit istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a confirmat marti Departamentul american de Stat, citat de AFP. "Pot doar sa confirm ca guvernul Statelor Unite este angajat in discutii cu Coreea de Nord pe subiectul…

- Seulul si Washingtonul au inceput duminica exercitiile comune militare anuale mai discrete decat de obicei, in contextul in care dezghetul diplomatic cu Phenianul se intensifica, transmite AFP. Jocurile Olimpice de iarna organizate in februarie in Coreea de Sud au fost ocazia unei remarcabile apropieri…

- Coreea de Nord a acceptat sambata desfasurarea saptamana viitoare a unor discutii la nivel inalt cu Seulul pentru a aborda aspecte logistice in vederea unui viitor summit, a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, citat de AFP. Cele doua Corei vor trimite fiecare o delegatie de cate…

- Aceste manevre pe scara larga implica desfasurarea a zeci de mii de trupe la sol si provoaca de fiecare data tensiuni in peninsula. Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, le considera ca fiind repetitia generala pentru invadarea teritoriului sau. Discutii sunt in curs in vederea unui…

- Coreea de Sud si Statele Unite au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice de iarna din Sud, vor fi reluate pe o scara "similara" cu cea din trecut, in pofida dezghetului diplomatic cu Phenianul, relateaza AFP. Aceste manevre pe scara…