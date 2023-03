Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai presei straine si din tara sa, in contextul in care comenta vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, Lukasenko a declarat ca partea belarusa este gata sa-l primeasca la Minsk pe presedintele SUA pentru o „discutie serioasa pentru a se pune…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Franța va trimite 12 obuziere Caesar suplimentare in Ucraina, a declarat ministrul apararii, Sebastien Lecornu, citat de The Guardian . Vorbind dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean Oleksiy Reznikov la Paris, Lecornu a declarat ca cei doi au discutat despre instruirea piloților ucraineni pentru…

- Miercuri, 25 ianuarie, Guvernul german a anuntat ca va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2, depasind indoielile cu privire la trimiterea acestui armament greu despre care Kievul spune ca este crucial pentru a face fata invaziei ruse si pe care Moscova il considera o provocare inutila, relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- Armata din Belarus pretinde ca a doborat o racheta S-300 lansata de antiaeriana ucraineana in aceasta dimineața, in timpul atacului rusesc. Susține ca și-ar fi ratat ținta și a intrat in spațiul aerian bielorus. Conform Ministerului bielorus al Apararii, citat de presa de stat din Belarus și de TASS,…