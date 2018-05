Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Liderii de la Seul si Phenian au cazut de acord sa conlucreze pentru a realiza denuclearizarea "completa" a Peninsulei Coreea, potrivit unei declaratii comune emise in urma summitului inter-coreean, informeaza site-ul agentiei Yonhap.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aplaudat zambitor spectacolul oferit de starurile sud-coreene de muzica K-pop la Phenian, declarandu-se profund "emotionat", a relatat luni agentia de presa oficiala KCNA, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…