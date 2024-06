Sete de carte 2024, la final

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta informare este efectuata de MUNICIPIUL TIMIȘOARA cu sediul in municipiul Timișoara, Str. C.D. Loga, nr.1, ce intentioneaza sa solicite de la Administrația Bazinala de Apa Banat, Aviz de gospodarirea apelor pentru investiția: “REABILITARE PODUL MIHAI VITEAZU” situata in municipiul Timișoara,…

- Astazi 5 iunie 2024, a avut loc conferința de lansare a proiectului „APE CURATE-VERDE, VIAȚA, VIITOR”. Proiectul iși propune sa implementeze o serie de activitați de conștientizare a problemelor de mediu, precum și monitorizarea și evaluarea acestora, pentru a crește nivelul de educație al tinerei generații…

- Ediția din acest an a Embargo Fest – eveniment care va avea loc sambata 8 iunie la Casa Tineretului din Timișoara – va avea parte de o serie de experiențe culturale de neratat, de la concerte live cu artiști renumiți din Romania și din Serbia, pana la spectacole de teatru și dans tradițional. Organizatorii…

- Fundația Aquatim și compania Aquatim organizeaza la Muzeul Apei din calea Urseni expoziția de pictura omagiala „Explorari afective”, semnata de artistul Ciprian Radovan, al carei vernisaj va avea loc luni, 13 mai, la ora 18:00, cand va fi prezentata de Diana Radovan și Robert Șerban. „Ciprian Radovan…

- Startul perioadei oficiale de campanie electorala se da cu o luna inainte de alegeri. Candidații și partidele sau alianțele care ii susțin la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie nu au ratat niciun moment și, inca de la primul minut al zilei de 10 mai, au inceput sa lipeasca afișe pe panourile…

- Intr-o perioada in care sportul este lasat in colt in Timisoara, chiar daca suntem aproape de campanie, timpul in care ni se promit cate in luna si stele, sunt si echipe, impreuna cu colective de parinti si antrenori, plus mai ales copii, care refuza sa cedeze. Voleiul, acest sport uitat de lume, nu…