Stiri pe aceeasi tema

Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni noi sanctiuni impotriva a zece "complici" ai invaziei ruse in Ucraina, inalti responsabili guvernamentali si oligarhi rusi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

E mobilizare generala printe ultrașii din galeriile de fotbal! Tot mai mulți suporteri se inroleaza voluntar și lupta pentru Ucraina impotriva Rusiei.

Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

Fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se afla inarmat cu un Kalasnikov si inconjurat de fortele armate pe strazile Kievului, vineri dimineata. Fostul lider al Ucrainei a declarat, pentru CNN, ca ucrainenii sunt gata sa-si apere tara. "Toata lumea ar trebui sa inteleaga, [presedintele rus]…

NATO este, de asemenea, o ''alianta nucleara'', a avertizat joi ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, in timp ce Rusia a facut referire la o amenintare nucleara in cazul in care este impiedicata ofensiva sa in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Liga Profesionista de Fotbal din Ucraina a anuntat, joi, suspendarea campionatului primei ligi ''din cauza impunerii legii martiale'' in Ucraina, intr-un scurt comunicat pe site-ul sau oficial, conform Agerpres.

- Clubul austriac de fotbal RB Salzburg a anuntat miercuri ca nu mai putin de 15 jucatori si membri ai staff-ului tehnic au fost testati pozitiv la coronavirus, cu mai putin de doua saptamani inainte de confruntarea cu Bayern Munchen, din returul optimilor de finala din Liga Campionilor, scrie DPA,…