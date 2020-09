Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a votat la legerile locale in localitatea ilfoveana Popesti-Leordeni. Dupa ce și-a exprimat dreptul electoral, Ionel Danca a transmis un mesaj pe Facebook in care a afirmat ca a votat pentru a scapa de mizeria primarilor si baronilor care au tinut multi ani in saracie multe localitati si regiuni din tara. „Am votat pentru a scapa de mizeria primarilor si baronilor care au tinut multi ani in saracie multe localitati si regiuni din tara. Se voteaza usor si in siguranta, cu respectarea regulilor pentru protejarea sanatatii oamenilor care au iesit la vot”,…