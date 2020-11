Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarile PNL si USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. De asemenea, CCR va lua in discutie si sesizarile celor doua formatiuni in legatura cu numirea lui George Edward Dirca in functia de presedinte…

