Sesizările pacienților despre medicii șpăgari vor ajunge direct la procurori Ministerul Sanatații va transmite procurorilor orice sesizare primita de la pacienții spitalelor privind medicii sau asistentele care cer mita, fara sa le mai sorteze, ca pana acum. Ministerul Sanatații va trimite automat toate sesizarile primite prin intermediului formularului de la externare, direct organelor de ancheta penala. Pana acum, reclamațiile erau cercetate de catre Compartimentul de […] The post Sesizarile pacienților despre medicii șpagari vor ajunge direct la procurori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Ilfov, prin Biroul Protecția Animalelor, impreuna cu Animal Society și Four Paws International, anunța startul unei ample campanii de sterilizare gratuita in localitatea Periș. Campania, care face parte din proiectul numit „Impreuna construim o comunitate sigura”, incepe saptamana…

- O femeia din Sibiu a fost infectata cu virusul West Nile. Ea observase simptomele neobisnuite la jumatatea lui august și a ajuns la ATI. Zeci de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului, arata datele INSP. Totodata, au fost anuntate patru decese.…

- Doar șase locuri au fost disponibile pentru persoanele care au suferit arsuri grave in exploziile de la stația GPL din Crevedia, a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In total sunt 58 de pacienți. Am avut doua decese in total, unul din pacienți cu…

- Jandarmeria a dat 6 amenzi și a intomcit dosar penal pentru neregulile constatate la protestul organizat joi de AUR la Ministerul Sanatatii impotriva „vaccinarii obligatorii”. Zeci de membri ai partidului condus de George Simion au protestat in fața ministerului Sanatații și au blocat intrarea in cladire,…

- Mii de persoane au manifestat luni la si in alte cateva orase bosniace, la trei zile dupa ce o femeie a fost ucisa de sotul ei, crima pe care agresorul a transmis-o in direct pe retelele de socializare, inainte de a ucide alte doua persoane si de a se sinucide, informeaza AFP. Aceste crime si […] The…

- Peste doua sute de batrani de la azile din toata țara au fost relocați in centre sociale dupa controalele care au avut loc in aceasta saptamana. Unii dintre acesștia au avut nevoie de ingrijiri medicale, astfel ca au fost internați in spitale. Ministerul Sanatații a anunțat ca 216 de persoane de la…

- Șoferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale vor ajunge direct la inchisoare. Legea a fost promulgata vineri. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare,…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere și provoaca accidente mortale sa ajunga direct la inchisoare. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3)…