Curtea Constitutionala a Romanie (CCR) are pe agenda de miercuri sesizarile privind modificarile aduse Legii concurentei si modului de alegere a conducerii Consiliului Concurentei. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 21/1996. "Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata…