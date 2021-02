Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de inchisoare.



Pe 17 decembrie, Instanta suprema a decis sesizarea CCR in legatura cu neconstitutionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputatilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica o amenda in locul inchisorii in cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro care achita integral prejudiciul.

