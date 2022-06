Stiri pe aceeasi tema

- Doar o parte dintre sutele de sesizari care ajung zilnic la Garda de Mediu vizeaza poluarea aerului, apei sau solului. O alta parte sunt doar reclamații intre vecini și incercari de razbunare, unele destul de amuzante.

- In luna FEBRUARIE 2022 castigul salarial mediu brut a fost in judetul Bacau de 5.248 lei (RON)/persoana, cu 811 lei (RON)/persoana mai mic decat cel inregistrat la nivelul economiei nationale (-13,4%). Salarii medii brute peste media judetului s-au inregistrat in “servicii”, iar sub media salariului…

- In perioada 04 – 05 mai a.c., lucratorii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului Ordine Publica au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale in domeniul silvic. In urma activitaților desfașurate au fost verificați 3 agenți economici și un ocol silvic…

- Salariul mediu brut al angajaților din departamentele Vanzari și Logistica la Kaufland crește la 7.600 de lei din luna iunie, valoare care include și sporurile și tichetele de masa. Retailerul tocmai a anunțat pachetul de beneficii pentru anul financiar 2022 pentru cei peste 15.000 de angajați din 152…

- Comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacau impreuna cu polițiști din cadrul I.P.J. Bacau – Poliția municipiului Onești au desfașurat o acțiune de inspecție și control in data de 05 aprilie 2022 pentru verificarea modului de desfașurare a activitații de colectare/ comercializare…

- Autoritațile ii atenționeaza pe fermierii care dau foc resturilor vegetale ca risca sa piarda subvențiile de la stat. In plus, aceștia pot fi sancționați cu amenda de autoritațile de mediu și de pompieri. Deja, angajații de la Mediu și ISU, impreuna cu polițiștii și jandarmii, fac verificari, la sange,…