Sesizarea premierului privind moţiunea va fi dezbătută după 15.o9 de CCR Sesizarea premierului privind motiunea va fi dezbatuta dupa 15.o9 de CCR Florin Cîtu. Foto. gov.ro Sesizarea pe care premierul a trimis-o astazi Curtii Constitutionale în legatura cu motiunea de cenzura va fi dezbatuta dupa 15 septembrie. Pâna la acea data, partile au termen sa îsi exprime punctul de vedere în legatura cu sesizarea premierului Florin Cîtu cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR.

