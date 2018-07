Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 18 iulie sesizarea Instantei supreme in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, au precizat miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze CCR in vederea exercitarii controlului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta pe 4 iulie sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate si Legii referitoare la Codul de procedura civila, au precizat luni, oficiali ai…

- Curtea Suprema a decis sa sesizeze, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la aspecte de neconstitutionalitate a actului normativ pentru modificarea legii referitoare la executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL asupra Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Astfel proiectul se reintorace la Parlament pentru a fi pus in acord cu decizia CCR.

- Curtea Constitutionala judeca miercuri sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL asupra legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, prin care condamnatii pentru fapte fara violenta, care nu sunt recidivisti si care au o pedeapsa de maximum…

- Judecatorii constitutionali analizeaza miercuri sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL asupra legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 30 mai sesizarea PNL in legatura cu legea privind masuri alternative la executarea pedepselor privative de libertate, au precizat, pentru AGERRES, oficiali ai CCR. "PNL a luat decizia de a ataca la CCR legea privind regimul alternativ de executare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 30 mai sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Instanta suprema a decis joi sa atace la CCR,…