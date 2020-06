Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romanie (CCR) are pe agenda de miercuri sesizarile privind modificarile aduse Legii concurentei si modului de alegere a conducerii Consiliului Concurentei. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta…

- Curtea Constitutionala a stabilit, marti, ca OUG 25/ 2020 care prevedea liberalizarea programelor nationale de sanatate este neconstitutionala in ansamblul sau, fiind adoptata fara avizul Consiliului Legislativ. OUG a fost propusa de fostul ministru al Sanatatii Victor Costache. CCR a dezbatut, marti,…

- Dupa cum informeaza Administratia Prezidentiala, ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21 2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale miercuri, 27 mai a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Sesizarea vine in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 20 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii prin care Institutul Levantului devine institutie publica de specialitate, autonoma, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis, pe 30 martie,…

- Conducerea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului (ISACCL) considera nepotrivita, in aceste momente, o dezbatere asupra legii in baza careia isi desfasoara activitatea si precizeaza ca asteapta decizia CCR, in urma sesizarii Curtii de catre presedintele Klaus Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 117/2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis luni la CCR o Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind inființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația…