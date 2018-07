Sesizare pentru ultraj pe numele unui protestatar care ar fi lovit jandarmi la protestul din 4 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre persoanele implicate in ultragierea unui jandarm la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei a fost identificata, potrivit Biroului de presa al Jandarmeriei Capitalei. "Cu privire la evenimentele din data de 4 iulie, din Piata Victoriei, in urma carora doi jandarmi au fost raniti,…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, in legatura cu incidentele de la protestul de miercuri seara, ca ii cauta pe cei care i-au lovit pe cei doi jandarmi, pentru a depune plangere la parchet pe numele lor, acestia fiind acuzati de ultraj.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei. Sora a povestit pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat „Misca-te mai incolo, mosule!”. Acesta le-a transmis anterior internautilor urmatorul mesaj: „Iesiti din casa daca va…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei. Sora a povestit pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat „Misca-te mai incolo, mosule!”.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei si povesteste pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat „Misca-te mai incolo, mosule!”.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei si povesteste pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat "Misca-te mai incolo,...

- Procurorii au cerut vineri, la Judecatoria Sectorului 1, condamnarea lui Cristian Boureanu la doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul in care este judecat pentru ultraj, in timp ce fostul deputat a sustinut ca nu l-a lovit pe agentul de la Politia Rutiera. Magistratii Judecatoriei…