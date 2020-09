Sesiunea Parlamentului European de la Strasbourg din septembrie, ameninţată de noul coronavirus Sesiunea Parlamentului European de la Strasbourg care urmeaza sa inceapa pe 14 septembrie era pusa sub semnul intrebarii vineri la presiunea eurodeputatilor, care vad in aceasta un risc inutil din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Ar fi vorba, daca intr-adevar va avea loc, de prima sesiune plenara de la inceputul pandemiei. O amanare nu ar fi deloc pe placul Frantei, foarte atasata de mentinerea suprematiei sediului de la Strasbourg asupra celui de la Bruxelles. Potrivit tratatelor europene, institutia isi are sediul la Strasbourg, unde au loc 12 sesiuni plenare de trei zile si jumatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 a crescut din nou, ajungand, la ultima raportare, la 1.345. In prezent, pe teritoriul Romaniei sunt confirmate 57.895 de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru al doilea val al pandemiei, in conditiile in care mai multe tari din Est, printre care si Romania, inregistreaza o crestere a numarului de cazuri. Oficialii de la Bruxelles nu mai iau in calcul izolarea, ce ar bloca economia, dar indeamna la prudenta. Intre…

- Autoritatea palestiniana a anuntat duminica instituirea interdictiei de deplasare pe timpul noptii si in weekend timp de doua saptamani pentru a lupta impotriva epidemiei de coronavirus dupa o crestere a numarului de infectari, transmite AFP preluat de agerpres. 'Deplasarile vor fi interzise in toate…

- Turismul este greu incercat in Franța in aceasta vara. Anularile se țin lanț iar unii turiști din afara Franței, care formau o categorie importanta, au restricții de circulație din cauza epidemiei de coronavirus.

- Astazi, 10 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 750;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 491;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, anunta Administratia Prezidentiala. Declaratia presedintelui este programata la aceeasi ora la care autoritatile anunta noul bilant al pandemiei de coronavirus, dupa ziua in care Romania a inregistrat un record…

- Doar 9 din cele 25 de cele mai importante companii de pe Bursa de Valori București (companii incluse in indicele BET-BK) au reușit sa termine primul semestru in creștere, criza provocata de noul coronavirus (COVID-19) avand efecte vizibile in piața.

- Președintele Noel Le Graet (78 de ani) a anunțat cat a suferit bugetul FFF in lipsa celor patru jocuri ale naționalei Franței: „Nu ne-au plecat insa sponsorii”. Nu doar cluburile din Ligue 1 au fost puternic afectate de coronacriza, și federația de la Paris a suferit pentru intreruperea fotbalului.…