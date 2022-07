Stiri pe aceeasi tema

- Basescu ataca la CCR legea prin care a fost lasat fara vila de protocol si paza SPP / Curtea de Apel a admis o cerere a fostului președinte privind o sintagma din legea care l-a lasat fara privilegii

- Soldații ruși au devastat școala din satul Katiujanka, la nord de Kiev, in perioada cand au ocupat zona, in martie. Inainte sa se retraga, aceștia au lasat un mesaj scris in rusa pentru elevii ucraineni, intr-una dintre clasele distruse. Pe o tabla, militarii lui Putin le-au transmis ca au incercat…

- Programul Kurzarbeit a fost initiat de Guvern in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aplicandu-se pe perioada starii de urgenta/alerta, dar si timp de 3 luni dupa incetarea acesteia, respectiv pana in 8 iunie a.c. „Pentru a asigura in continuare…

- Senatul adoptat, miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca statul roman va avea…

- Independenta Romaniei fata de gazul rusesc este asigurata incepand de anul viitor, spune la RFI presedintele PSD, Marcel Ciolacu: „Nu ne schimbam viata in functie de mofturile lui Putin. Legea offshore ar putea trece de Parlament in trei saptamani”.

- Aleșii județeni au aprobat joi, 14 aprilie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, faptul ca in documentele intocmite, adoptate și emise de Consiliul Judetean Mures privind Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mures toate trimiterile si referirile la obiectivul de interes public judetean,…

- Catalin Gherzan: “La guvernare e nevoie de masuri atat de importante pentru populație și pentru economie, nu de scandal!” In opinia lui Catalin Gherzan, Florin Cițu a fost sacrificat de catre președintele Klaus Iohannis. Lasat din brațe de șeful statului, Cițu nu a avut alta varianta decat sa demisioneze…