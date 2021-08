Stiri pe aceeasi tema

- „Haideți sa ne amintim cum a aparut aceasta coaliție și cum s-au poziționat unii fața de alții cei care sunt acum impreuna. Noi am avut anul trecut campanie electorala și aproape s-au duelat in public. Deci va dați seama ca astfel de coaliție are nevoie de timp pana se rodeaza. Avand in vedere de unde…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma ca nu se asteapta acum la o sesiune extraordinara pe tema desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, mentionand ca discutiile in coalitie vor fi reluate pe acest subiect in luna septembrie. "Stiti bine ca am continuat…

- Intr-o perioada in care se discuta o posibila remaniere a unor miniștri, Klaus Iohannis sa un prim semnal referitor la o posibila plecare din Guvern. Președintele il critica direct pe Stelian Ion, ministrul Justiției, caruia ii reproșeaza eșecul discuțiilor referitoare la desființarea SIIJ, dar și…

- Bogdan Chiritoiu a depus, marti, juramantul de investitura in functia de presedinte al Consiliului Concurentei, iar Dan-Virgil Pascu in cea de vicepresedinte al institutiei, in prezenta sefului statului, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie la Palatul Cotroceni. La ceremonie au participat si presedintii…

- Sesiunea extraordinara este exclusa, in lipsa unui acord in coaliție privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu: „Daca cineva din coaliție are o problema cu programul de guvernare, s-o spuna”. „Cu ințelepciune,…

- Legile justiției, cum sunt cunoscute cele trei pachete ce includ Legea CSM, Legea de organizare judiciara și Legea statutului magistraților, ar putea intra in dezbaterea parlamentara din toamna, susține ministrul Stelian Ion. „Legile justiției sunt in etapa finala a elaborarii lor. Dupa ce am anunțat,…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 11.00. La sedinta ar urma sa participle si premierul Florin Citu.In cadrul sedintei solemne, presedintele Israelului va sustine un discurs, la invitatia prsedintilor celor doua Camere, Anca Dragu si Ludovic Orban.Potrivit agendei…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, face o vizita de trei zile in Romania, unde astazi se va intalni cu șeful statului, Klaus Iohannis, iar maine va susține un discurs in Parlament, potrivit Hotnews. Astazi, Reuven Rivlin va fi primit la Cotroceni de catre Klaus Iohannis, iar de la ora 13.15 cei…