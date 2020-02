Studenții și profesorii Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad din Iași strang pe parcursul anului in cadrul laboratoarelor practice și a deplasarilor pe teren sute de plante medicinale pe care le usuca și comercializeaza apoi in peste 200 de sortimente de ceaiuri, avand mii de clienți an de an din toata Moldova. Activitatea are loc in Centrul de cercetari pentru plantemedicinale și aromatice, inființat in urma cu mai bine de 25 de ani la USAMVIași, iar unul dintre profesorii care au fost de la inceput alaturi deactivitatea centrului este prof.dr. Teodor…