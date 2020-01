Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea pensiilor speciale și asumarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi, pe agenda Parlamentul s-a reunit ieri si se afla, pana miercuri, in sesiune extraordinara pentru eliminarea pensiilor speciale si pentru asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, la Realitatea Plus, ca proiectul prin care se taie toate pensiile speciale cu exceptia celor ale militarilor si politistilor, este neconstitutional si trebuie retrimis la comisie o saptamana sau doua. Afiarmatiile presedintelui interimar al PSD vin in contextul…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale va intra la votul deputaților în 28 ianuarie, a anunțat luni președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil în 17 decembrie pentru abrogarea pensiilor speciale. Singurii care…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat aviz favorabil pentru abrogarea pensiilor speciale. Astfel, singurii care iși mentin privilegiile sunt militarii și polițiștii, in timp ce magistrații iși pierd pensiile speciale, deși au de partea lor o decizie a Curții Constituționale care spune…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a reluat marți, dezbaterile pe tema pensiilor speciale. În comisia de specialitate PSD dorește sa propuna impozitarea progresiva, PNL vrea eliminarea acestora cu excepția celor pentru militari iar USR pledeaza pentru abrogare, mai puțin pentru cele ale…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…

- "Am luat decizia ca PNL sa sustina anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor, care deja au o decizie a Curtii Constitutionale. In felul acesta se elimina o inechitate crasa in sistem, sunt aproape 9 miliarde de euro pe an, care sunt cheltuite de statul roman…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…