- Ministerul Sanatatii va organiza o noua sesiune de rezidentiat in luna maiMinistrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a decis organizarea unei sesiuni extraordinare a concursului de rezidentiat in data de 14 mai 2023, pentru cele 628 de locuri si posturi ramase neocupate in sesiunea noiembrie…

- In data de 12 decembrie 2022, Alianta Universitara G6-UMF si Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Local American Working Group (LAWG) au semnat un Memorandum de Colaborare pentru crearea unui Hub de Inovatie in Sanatate in Romania, ce are ca scop cresterea rezilientei si sustenabilitatii sistemului…

- Farte multe locuri scoase la concursul de intrare in rezidențiat au ramas neocupate in specialitațile deficitare, astfel ca Ministerul Sanatații analizeaza posibilitatea organizarii unei noi sesiuni de concurs, in prima parte a anului viitor. Concursul de admitere in Rezidențiat organizat duminica,…

- Concursul național de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie are loc duminica, 20 noiembrie 2022, organizat de Ministerul Sanatații impreuna cu cele șase Universitați de Medicina și Farmacie. Concursul se va desfașura in șase centre universitare medicale: București,…

