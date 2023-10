Sesiune de proiecte pe fonduri europene AMÂNATĂ, din cauza depunerii cu programe automate a cererilor Sesiune de proiecte pe fonduri europene AMANATA, din cauza depunerii cu programe automate a cererilor Sesiune de proiecte pe fonduri europene AMANATA, din cauza depunerii cu programe automate a cererilor. Avand in vedere faptul ca in spațiul public au aparut semnale privind posibilitatea anumitor entitați sa depuna cereri de finanțare cu ajutorul unor mijloace automate in cadrul apelului de proiecte: PRC/110/PRC_P1/OP1, destinat Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice in IMM-uri, ADR […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

