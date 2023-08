Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela, fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa, s-a lasat fotografiata intr-o ipostaza induioșatoare in vacanța. Tanara i-a bucurat pe susținatorii sai cu postarea din mediul online. Iata cum arata acum fosta soție a lui Valentin.

- Este o zi speciala pentru Giovana și Sese, caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa. Fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 23 de ani, alaturi de familie. Cei doi au publicat o imagine induioșatoare alaturi de fiica lor, Hurrem Selina.

- Giovana a surprins pe toata lumea cu o imagine emoționanta pe care a publicat-o pe Instagram. Aceasta iși sarbatorește ziua de naștere in cel mai frumos mod posibil, alaturi de soțul ei și de fiica celor doi.

- Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa, a publicat o imagine rara alaturi de fratele sau. Tanara insarcinata a transmis și un mesaj emoționant pentru Ionuț Pițigoiu. Iata cat de bine seamana cei doi.

- De cand a venit pe lume micuțul Sasha Ioan, toata atenția familiei lui Theo Rose este indreptata asupra micuțului. Este și normal, caci baiețelul artistei noastre este cel mai nou membru al familiei. Printre persoanele care nu se pot dezlipi de el se numara și mama cantareței, care nu poate rezista…

- Gabriela Cristea a avut prima reacție dupa ce s-a spus ca a intrat in direct la TV in stare de ebrietate. Prezentatoarea TV a transmis primul mesaj in care iși exprima parerea de rau cu privire la cele intamplate.Zilele trecute Cristea a fost acuzata de Viperele Vesele, cele care știu toate dedesubturile…

- Un nou membru in familia Mireasa! Sese și Giovana, cei doi foști concurenți care ai emisiunii, care traiesc o frumoasa poveste de dragoste, au devenit parinți pentru prima data. Cei doi au impreuna o fetița pe care au numit-o Selina Hurrem. In aceasta seara, Sese și Giovana au avut o intervenție in…

- Giovana și Sese au sarbatorit impreuna aniversarea baiatului. Foștii caștigatori ai sezonului 5 Mireasa s-au lasat fotografiați intr-o ipostaza romantica, in zi de sarbatoare pentru ei.