- Raluca și Ion Șaulescu s-u fostografiat intr-o ipostaza eleganta, la un eveniment. Fostul concurent Mireasa a ținut sa posteze imaginea și sa transmita un mesaj cu subințeles in dreptul fotografiei.

- Este zi de sarbatoare in familia Seserman, dupa ce Sese și Giovana de la Mireasa au devenit parinți. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, dupa ce in viața lor a aparut o fetița. Anunțul a fost facut de el, in urma cu puțin timp, cand a publicat și prima imagine cu bebelușul.

- Sarbatoare in familia foștilor concurenți de la Mireasa! Sese și-a sarbatorit ziua de naștere, iar soția lui l-a surprins cu un cadou special și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iata ce fotografie a postat pe contul ei personal de Instagram!

- Giovana și Sese au sarbatorit impreuna aniversarea baiatului. Foștii caștigatori ai sezonului 5 Mireasa s-au lasat fotografiați intr-o ipostaza romantica, in zi de sarbatoare pentru ei.

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Perneș publica o fotografie romantica in care apare alaturi de partenera lui Sabrina, dupa impacare. Cei doi par mai fericiți ca niciodata, iar melodia pe care au ales sa o puna pe fundal am putea spune ca despre statusul relației lor din prezent: “Perfect”.

- Cristi Pulhac se poate considera un barbat implinit! In exclusivitate pentru Xtra Night Show, fostul fotbalist a marturisit care este motivul pentru care el și soția lui au amanat sa devina parinți. Fostul sportiv este un tata fericit.